Alman hükümeti Volkswagen’in fabrika kapatma planlarını engellemeyi hedefliyor

Almanya’da ekonomik problemler ve Çin’le rekabet birçok firmayı zor durumda bıraktı.

Bunlardan biri de Almanya’nın en önemli firmalarından biri olan Volkswagen oldu.

Almanya'da Volkswagen’in, maliyet azaltma planları kapsamında 100 bin çalışanı işten çıkaracağı ve dört büyük üretim tesisini kapatacağına dair iddialar ortaya atıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü tarafından iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

FEDERAL HÜKÜMET AÇISINDAN YENİ RİSKLER OLUŞTURUYOR

Açıklamada, sektör tarihindeki en büyük yapılanma hamlelerinden biri olabileceği belirtilen bu sürecin, halihazırda durgunluk yaşayan Alman ekonomisini canlandırmaya ve kamuoyu anketlerindeki düşüş trendini tersine çevirmeye çalışan federal hükümet açısından yeni riskler oluşturduğu ifade edildi.

"AMACIMIZ, ALMANYA'DAKİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KAPATILMASINI ÖNLEMEKTİR"

Gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan hükümet sözcüsü, "Amacımız, Almanya'daki üretim tesislerinin kapatılmasını önlemektir. Bunu başarmak için gerekli rekabet mekanizmaları dahil olmak üzere doğru çerçeve koşullarının oluşturulması gerekiyor. Bu tesislerin karlı kalmasını sağlayacak teşvikler sunulmalıdır. Ancak ilkesel olarak bu tür kararları ticari gerekçelerle almak her zaman şirketlerin kendi sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.