Alman medyası yazdı: 'Vladimir Putin'in yasak aşkından iki oğlu var'

Alman medyasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili daha önce duyulmamış bir iddia gündeme geldi.

Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından Bild'in haberinde, Putin'in, 43 yaşındaki eski olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva ile yasak aşk yaşadığı ve çiftin 11 ve 7 yaşlarında iki oğulları olduğu iddia edildi.

"2 OĞLU VAR" İDDİASI

Haberde, Systema platformu tarafından incelenen yazışmalar, faturalar ve e-postalar üzerinden elde edilen bulgulara yer verildi.

İddiaya göre; çiftin 2015'te doğan büyük oğullarına Ivan, 2019'da doğan küçük oğullarına ise babasının adı olan Vladimir adını koyduğu öne sürüldü.

ALMAN DADILAR İLGİLENİYOR

Çocuklarla özel dadıların ve özel eğitimcilerin gözetiminde olduğu belirtilen haberde, çocuklarla ilgilenen personelin doğrudan Kabaeva'nın yakınları tarafından belirlendiği aktarıldı.

2017'den bu yana çocuklarla ilgilenen kişilerden en az 5'inin Almanya vatandaşı olduğu iddia edildi.

ÖZEL EĞİTİMLER ALIYORLAR

Haberde yer verilen bilgilere göre; Ivan, 3 yaşındayken İngilizce ve müzik eğitimi almaya başladı.

Çocuklara balık tutma, meyve toplama gibi faaliyetlerle ilgili de özel eğitimler verildiği ileri sürülüyor.