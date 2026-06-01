UNESCO mirası köyü koyunlar bastı: Acil çoban aranıyor

Güney Galler'deki Blaenavon kasabası, son dönemde sokaklarda dolaşan koyunlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Yerel yetkililere göre çevredeki tepelerde bulunan çitlerin vandallar tarafından kesilmesi sonucu serbest kalan koyunlar kasaba merkezine kadar iniyor.

Yollarda trafik akışını aksatan, bahçelerdeki bitkilere zarar veren ve hatta mezarlıklarda otlayan hayvanlar, hem sürücüler hem de bölge sakinleri için ciddi bir sorun haline geldi.

Belediye meclis üyesi Nick Horler, başıboş koyunların yalnızca çevreye zarar vermediğini, aynı zamanda trafik kazalarına yol açabilecek tehlikeli durumlar yarattığını belirterek, "Bu hem hayvanların hem de insanların güvenliğini tehdit eden çok büyük bir sorun" dedi.

ÇOBAN ARANIYOR

The Telegraph'a göre; Torfaen Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgeyi korumak ve koyunları kontrol altına almak amacıyla çoban görevlendirecek.

Bu görevli çobanlar aynı zamanda tarihi koruma altındaki bölgenin genel bakımından da sorumlu olacak.

Çevre kabinesi üyesi Mandy Owen konuyla ilgili resmi görüşmelerin sürdüğünü ve görevli çoban rolü için seçmelerin başladığını açıkladı.