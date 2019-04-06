Üç otomobil devi anlaştı, çevreci teknoloji geliştirmedi

Avrupa Komisyonu'nun tekelciliği önleme alanında faaliyet gösteren yetkilileri, bir süredir otomobil sektöründe araçların emisyonlar süreçleriyle ilgili araştırma yapıyordu. Süreçte Daimler, BMW ve Volkswagen mercek altına alındı ve araştırmalar kapsamında bu üç firma ile ilgili ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı.

Avrupa Komisyonu yetkilileri; üç şirketin çevre için daha duyarlı olacak teknolojilerin geliştirilmesini 2006 ile 2014 yılları arasında kasıtlı olarak sınırlandırdıkları sonucuna vardı.

ÜÇ FİRMADAN KASITLI ANLAŞMA

Komisyon'un ön bulgularına göre söz konusu dönemde anlaşan şirketler dizel araçlardaki nitrojen oksit ve benzinli araçlardaki benzer parçacıkların emisyonlarını azaltacak teknolojileri sınırlandırdı.

"TÜKETİCİLER BU TEKNOLOJİDEN MAHRUM BIRAKILDI"

AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager konu ile ilgili bir açıklama yaparak, "Sonuç olarak Avrupalı tüketiciler imkanlar dahilindeki en iyi teknolojiye sahip otomobilleri satın almaktan mahrum bırakıldılar." ifadesini kullandı.

KALİTENİN DÜŞÜK TUTULMASI YASAK

Şirketlerin ürün kalitesini arttırmak için kendi aralarında işbirliği yapabilmelerinin önünün açık olduğunu belirten Vestager, ancak rekabet kuralları çerçevesinde bunun tam tersini yaparak kaliteyi kasıtlı olarak düşük tutmanın yasak olduğunu belirtti.

YILLIK CİROLARIN YÜZDE 10'UNA CEZAİ YAPTIRIM

Antitröst yetkilileri, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirtirken, şirketlerin AB rekabet kanunlarını ihlalde bulunduğunun kesinleşmesi durumunda yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar bir cezai yaptırım ile karşılaşmaları söz konusu.