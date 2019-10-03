taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6989
Euro
6.2463
Altın
1498.72
Borsa
104366.03
Gram Altın
273.935
Bitcoin
47165.62

Alman şirket: F-35 radara yakalandı

Amerika'nın radara yakalanmıyor diyerek her ülkeye sattığı F-35'lerin radara yakalandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 10:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Amerika, Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'leri alması sonrasında Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.

Amerika'nın Türkiye'ye F-35 vermemesinin en büyük nedenlerinden biri, F-35 ile S-400'ün yan yana olmasını istememesiydi.

Bunun nedeni ise F-35 programının tamamen çökme ihtimaliydi.

1,5 TRİLYON DOLARLIK PROJE

Amerika'da sık sık tartışılan F-35'lerin gizlenme özelliği henüz test edilmedi. Türkiye'ye F-35'lerin verilmesiyle bu özellik ilk kez test edilecekti. Bu konuda risk alamayan Amerikalılar, Türkiye'yi programdan çıkardı.

F-35 projesinin toplam maliyeti 1,5 trilyon dolar.

Habertürk canlı yayınında konuşan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Sorun şurada, Amerika gözüyle bakalım. Size F-35'leri verirse, siz ilk başta F-35'lerle ilgili bilgileri biz havacılıkta buna 'elektronik iz' deriz. O uçağın bütün elektronik bilgilerini S-400'e yüklemek durumundasınız. S-400'lere F-35'lerle ilgili bilgilerin yüklenmesi demek, bir bakıma radarda görünür veya görünmez olduğunun test edilmesi demek." ifadelerini kullanmıştı.

ALMANLAR: F-35'İ 160 KM TAKİP ETTİK

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Alman Hensoldt şirketi, F-35'lerler ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Şirket, yapılan radarın F-35'i görüntülediğini ve 160 kilometre takip ettiğini açıkladı.

Almanya, bu açıklamanın ardından F-35'leri satın alma konusunda bir kez daha değerlendirme yapacak.

Açıklama, F-35 almaya niyetlenen birçok ülkeyi de yeni bir değerlendirmeye itecek.

Alman şirket: F-35 radara yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB ile ABD'nin gümrük vergisi kavgası

AB ile ABD'nin gümrük vergisi kavgası

51
Ege ve Akdeniz'de deprem oldu

Ege ve Akdeniz'de deprem oldu

51
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi

9
Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu

189
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

411
Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı: 129

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı: 129

20
Yunanistan'dan AB'ye, Türkiye'ye para ödeyin çağrısı

Yunanistan'dan AB'ye, Türkiye'ye para ödeyin çağrısı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir