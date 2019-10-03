Alman şirket: F-35 radara yakalandı

Amerika, Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'leri alması sonrasında Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.

Amerika'nın Türkiye'ye F-35 vermemesinin en büyük nedenlerinden biri, F-35 ile S-400'ün yan yana olmasını istememesiydi.

Bunun nedeni ise F-35 programının tamamen çökme ihtimaliydi.

1,5 TRİLYON DOLARLIK PROJE

Amerika'da sık sık tartışılan F-35'lerin gizlenme özelliği henüz test edilmedi. Türkiye'ye F-35'lerin verilmesiyle bu özellik ilk kez test edilecekti. Bu konuda risk alamayan Amerikalılar, Türkiye'yi programdan çıkardı.

F-35 projesinin toplam maliyeti 1,5 trilyon dolar.

Habertürk canlı yayınında konuşan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Sorun şurada, Amerika gözüyle bakalım. Size F-35'leri verirse, siz ilk başta F-35'lerle ilgili bilgileri biz havacılıkta buna 'elektronik iz' deriz. O uçağın bütün elektronik bilgilerini S-400'e yüklemek durumundasınız. S-400'lere F-35'lerle ilgili bilgilerin yüklenmesi demek, bir bakıma radarda görünür veya görünmez olduğunun test edilmesi demek." ifadelerini kullanmıştı.

ALMANLAR: F-35'İ 160 KM TAKİP ETTİK

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Alman Hensoldt şirketi, F-35'lerler ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Şirket, yapılan radarın F-35'i görüntülediğini ve 160 kilometre takip ettiğini açıkladı.

Almanya, bu açıklamanın ardından F-35'leri satın alma konusunda bir kez daha değerlendirme yapacak.

Açıklama, F-35 almaya niyetlenen birçok ülkeyi de yeni bir değerlendirmeye itecek.