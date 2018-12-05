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Alman Suudilere silah satmama sözünü tutmadı

Almanya'nın Cemal Kaşıkçı vahşeti nedeniyle Suudilere silah satmayacağız sözü yalnızca vatandaşlarının gazını almak için.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 07:33..
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Alman Suudilere silah satmama sözünü tutmadı

Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall, Alman hükümetinin silah ihracatını askıya almasına rağmen Suudi Arabistan'a mühimmat göndermeyi sürdürüyor.

İTALYA VE GÜNEY AFRİKA ÜZERİNDEN

Stern dergisi ve ARD televizyonunda yayınlanan Report München adlı programın haberlerinde, Rheinmetall'in ortak olduğu İtalyan ve Güney Afrikalı şirketler aracılığı ile Suudi Arabistan'a mühimmat satışına devam ettiği öne sürüldü.

Alman Suudilere silah satmama sözünü tutmadı

ŞİRKETİN BAŞKANI GÜVENCE VERDİ

Söz konusu haberlerde, Rheinmetall'in Yönetim Kurulu Başkanı Helmut Merch'in Kasım ayı ortasında banka analistleri ile telekonferans aracılığı ile yaptığı toplantıda, Alman hükümetinin ihracatın askıya alınması kararının bu nakliyatı etkilemediğine dair güvence verdiği belirtildi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ NEDENİYLE ALINAN KARAR

DW'nin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti tamamen aydınlatılıncaya kadar Suudi Arabistan'a silah ve savunma sanayi ürünlerinin ihracatını askıya aldıklarını açıklamıştı.

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