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Almanya Cumhurbaşkanı’ndan fareye liyakat nişanı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkenin en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan fareye Liyakat Nişanı verdi.

İHA | 09.12.2019 - 11:16..
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkenin en başarılı çocuk programlarından biri olan “Die Sendung mit der Maus” adlı programın (Fare ile Yayında) ana karakteri olan büyük kulaklı turuncu fareyi makamına davet etti.

SARAYDA ÖZEL TÖREN

Almanya Başkanlık konutu olan Bellevue Sarayı’nda düzenlenen bir tören sırasında fareye Liyakat Nişanı’nı takdim etti. Bu özel törende fareye programın sunucusu Ralph Caspers da eşlik etti.

Almanya Cumhurbaşkanı’ndan fareye liyakat nişanı ViDEO

FARE, ÇOCUKLARI AKILLI HALE GETİRİYOR

Steinmeier yaptığı açıklamada, “Fare bir ödülü hak ediyor. Çünkü uzun yıllardır çocuk ve ergenlerin sorularını yanıtlıyor” ifadesini kullandı. Steinmeier’a göre fare; çocukları daha akıllı hale getirmekle kalmayıp onları etraflarındaki dünya ile ilgili daha meraklı bireyler haline getirdi ve onlara bilgi edinmenin ve öğrenmenin aynı zamanda eğlenceli bir şey olabileceğini de gösterdi.

Almanya Cumhurbaşkanı’ndan fareye liyakat nişanı

Almanya Cumhurbaşkanı’ndan fareye liyakat nişanı

Almanya Cumhurbaşkanı’ndan fareye liyakat nişanı

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