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Almanya'da 32 çocuğu taciz eden 2 sapığa hapis cezası

Lügde kentinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen 32 çocuğun, iki kişi tarafından istismara maruz kaldığı belirlendi. İki zanlıdan biri 12 yıl, bir diğeri ise 13 yıl hapis cezası aldı.

İHA | 05.09.2019 - 17:07..
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Almanya, küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar uygulayan iki kişinin davasıyla çalkalanıyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunan iki Alman, çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu bulundu.

İKİ ZANLIYA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Detmold Eyalet Mahkemesi, bir kamp alanında yıllar boyunca çocukları istismar ettiği belirlenen 56 yaşındaki Andreas V.'yi 13 yıl, 34 yaşındaki Mario S.'yi ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Almanya'da 32 çocuğu taciz eden 2 sapığa hapis cezası

"TİKSİNTİ VERİCİ"

Mahkeme, her iki sanığın da ceza süresi bittikten sonra gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Mahkemeye Hakimi Anke Grudda, suçları sabit görünen kişilerin eylemlerinin   "iğrenç, canavarca, tiksinti verici” gibi sözlerle ifade edilemeyecek kadar çirkinlikte olduğunu söyledi.

Almanya'da 32 çocuğu taciz eden 2 sapığa hapis cezası

32 ÇOCUĞA İSTİSMAR

Ocak ayında meydana çıkarılan ve ülkede infiale neden olan olayda, Lügde kentinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen 32 çocuk istismara maruz kaldı.

Mahkeme, 10 hafta süren duruşma sürecinde aralarında 16 mağdur ve 12 mağdur yakını olmak üzere 33 tanığı dinlediği belirtildi. Öte yandan cinsel istismara maruz kalan çocukların sayısı 32 olarak ifade ediliyor, ancak bu sayının daha fazla da olabileceği belirtiliyor.

Almanya'da 32 çocuğu taciz eden 2 sapığa hapis cezası

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