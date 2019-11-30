Almanya’nın 516 bölgesinde protesto eylemleri gerçekleştiren öğrenciler derslere katılmayarak çevre kirliliği ve iklim değişikliği konularına dikkat çekmek amacıyla protesto gerçekleştirdi.

Almanya’da binlerce öğrenci, iklim için yürüdü

Almanya'da 20 bin genç 'küresel iklim grevi' yürüyüşü düzenledi

20 BİN ÖĞRENCİYE, AİLELERİ, ÖĞRETMENLERİ VE SENDİKALAR DA KATILDI

Köln kentinde Friesen Platz meydanında bir araya gelen yaklaşık 20 bin öğrenciye, aileleri, öğretmenleri, sendikalar ve birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Öğrenciler protesto eyleminde, ’Ya şimdi ya hiç’, ’Yaşayacağımız başka bir gezegen yok’, ’İklim krizini durdurun, koalisyonu durdurun’ gibi mesajlar yer alan dövizler ve pankartlar taşıdı. Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler şehir merkezinde protestolarına devam etti.

"HÜKÜMETİN İKLİM PAKETİ BİR SKANDAL"

Öğrenciler başlattıkları ‘Gelecek için Cumalar’ (Fridays For Future) adı verilen protesto gösterileri ile politikacıları iklim konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyor.

Protestoları düzenleyen organizatörler yaptıkları yazılı açıklamada, “Sokaklarda milyonlarca insan grevdeyken, 20 Eylül’de hükümet bizi daha derin bir iklim krizine sokacak komik bir iklim paketi sundu. Koalisyonun bunu bir başarı olarak ilan etmesi skandaldır. Grevleri gerçekleştiren gençlere vurulmuş bir tokat değil, aynı zamanda, iklim krizinin sert sonuçlarını çoktan yaşamış olan tüm Güney Afrika halkının hepsini etkileyen bir karardır“ ifadeleri kullanıldı.

İKLİM İÇİN 1 YILDIR SÜREN PROTESTOLAR

2018 yılında İsveçli öğrenci Greta Thunberg çevre kirliliği ve iklim değişikliği konularına dikkat çekmek amacıyla eylem başlatmış, cuma günleri okula gitmeyip İsveç Parlementosu önünde protesto gösterisi yapmıştı. Greta Thunberg’in protestosu bütün dünyaya yayılmıştı.