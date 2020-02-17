Almanya'da camiye saldırı planlayan 12 kişi yakalandı

Zanlılar, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulduAlmanya'nın Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

"AŞIRI SAĞCI TERÖR ÖRGÜTÜ" SUÇLAMASI

Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin bir camiye kanlı bir saldırı planladığı ortaya çıktı. askınlarda, hepsi Alman vatandaşı olan ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki ırkçılarla işbirliği yapan 4’ü örgüt kurucusu ile 8’i örgüte destek veren 12 aşırı sağcı gözaltına alında. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenleyerek ülkede iç savaş benzeri koşullar oluşturmak amacıyla aşırı sağcı terör örgütü kurmak ve bu örgüte destek vermekten tutuklandı.

YENİ ZELANDA'DAKİ GİBİ KATLİAM YAPACAKLARDI

Bild gazetesi ise zanlıların, geçen yıl mart ayında Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde gerçekleştirilen cami saldırısının bir benzerini Almanya’da yapmayı planladıklarını yazdı. Habere göre polise bu bilgiyi, zanlıların arasında bulunan bir muhbir verdi. ‘Sert Çekirdek’ adlı örgütün 10 üyesi, yakalanmadan bir hafta önce KRV eyalet sınırları içinde kalan Minden’de toplandı. Toplantıya katılanların dördü, aynı zamanda yasa dışı aşırı sağ örgüt ‘İmparatorluk Vatandaşı’ üyesiydi.

Toplantıda otomatik silahlarla cami tarayıp mümkün olduğu kadar çok sayıda Müslüman’ı öldürme kararı alındı. Alınan kararlar arasında sadece cami saldırısı değil, başka eylemler için de hazırlıklar vardı. Muhbir tüm bu bilgileri polise verince, polis de cuma günü operasyon yaptı. Bild’in pazar günü internet sayfasında yer alan haberine göre zanlılarla birlikte ‘Tokarew’ tipi bir tabanca ile başka silahlara da el konuldu.

ARALARINDA POLİS DE VAR

Yakalanan 12 zanlı arasında Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Polis Teşkilatı mensubu bir memur da bulunuyor. KRV İçişler Bakanı Herbert Reul (CDU) yaptığı açıklamada memurun teşkilatla ilişkisinin derhal kesildiğini söyledi.