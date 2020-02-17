taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0534
Euro
6.5637
Altın
1582.94
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.161
Bitcoin
59895.46

Almanya'da camiye saldırı planlayan 12 kişi yakalandı

Almanya'da bir camiye saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen 12 kişi, 6 eyalette yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

AA | 17.02.2020 - 08:09..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Zanlılar, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulduAlmanya'nın Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

"AŞIRI SAĞCI TERÖR ÖRGÜTÜ" SUÇLAMASI

Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin bir camiye kanlı bir saldırı planladığı ortaya çıktı. askınlarda, hepsi Alman vatandaşı olan ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki ırkçılarla işbirliği yapan 4’ü örgüt kurucusu ile 8’i örgüte destek veren 12 aşırı sağcı gözaltına alında. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenleyerek ülkede iç savaş benzeri koşullar oluşturmak amacıyla aşırı sağcı terör örgütü kurmak ve bu örgüte destek vermekten tutuklandı.

Almanya'da camiye saldırı planlayan 12 kişi yakalandı

YENİ ZELANDA'DAKİ GİBİ KATLİAM YAPACAKLARDI

Bild gazetesi ise zanlıların, geçen yıl mart ayında Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde gerçekleştirilen cami saldırısının bir benzerini Almanya’da yapmayı planladıklarını yazdı. Habere göre polise bu bilgiyi, zanlıların arasında bulunan bir muhbir verdi. ‘Sert Çekirdek’ adlı örgütün 10 üyesi, yakalanmadan bir hafta önce KRV eyalet sınırları içinde kalan Minden’de toplandı. Toplantıya katılanların dördü, aynı zamanda yasa dışı aşırı sağ örgüt ‘İmparatorluk Vatandaşı’ üyesiydi.

Toplantıda otomatik silahlarla cami tarayıp mümkün olduğu kadar çok sayıda Müslüman’ı öldürme kararı alındı. Alınan kararlar arasında sadece cami saldırısı değil, başka eylemler için de hazırlıklar vardı. Muhbir tüm bu bilgileri polise verince, polis de cuma günü operasyon yaptı. Bild’in pazar günü internet sayfasında yer alan haberine göre zanlılarla birlikte ‘Tokarew’ tipi bir tabanca ile başka silahlara da el konuldu.

Almanya'da camiye saldırı planlayan 12 kişi yakalandı

ARALARINDA POLİS DE VAR

Yakalanan 12 zanlı arasında Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Polis Teşkilatı mensubu bir memur da bulunuyor. KRV İçişler Bakanı Herbert Reul (CDU) yaptığı açıklamada memurun teşkilatla ilişkisinin derhal kesildiğini söyledi.

Almanya'da camiye saldırı planlayan 12 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıyabilecek
Bu kapsamda ilk resmi nikah, DTDV çatısı altında faaliyet gösteren İshöj Mevlana Camisi'nde, Vildan Öztemur ve Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı.
İngiltere, bir haftada ikinci fırtınayı bekliyor
İngiltere'yi geçen hafta etkisi altına alan Ciara fırtınasının ardından şimdi de Dennis fırtınasına hazırlıklar tamamlanmaya çalışılıyor. Ülke çapında birçok bölgede sele karşı uyarılar gündeme geldi.
İngiliz vekil, kendini koronavirüs karantinasına aldı
İngiltere'de bir milletvekili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan kişiyle aynı konferansa katıldığının anlaşılması üzerine kendini tecrit etti.
İtalyanlar yazdı: Libya'da Hafter'i Türkiye durdurdu
Bir İtalyan gazetesindeki makalede, Türkiye'nin, Libya'da meşru hükümete verdiği destekle masadaki kartları değiştiren taraf olduğu ve Halife Hafter'in ilerleyişini durdurduğu ifade edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
37 ilde PKK operasyonunun bilançosu
37 ilde PKK operasyonunun bilançosu
69
ABD Başkanı Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi
ABD Başkanı Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi
6
Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması
Elazığ’da kuzuların anneleriyle buluşması
19
Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar
Bolu'da hırsızlar, onlarca kalorifer peteğini çaldılar
9
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1775'e çıktı
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1775'e çıktı
18
Kendisini uyaran garsona saldırdı
Kendisini uyaran garsona saldırdı
6
Ağrı'da 30 bin kilometre karlı yol, ulaşıma açıldı
Ağrı'da 30 bin kilometre karlı yol, ulaşıma açıldı
5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir