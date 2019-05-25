taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Almanya'da gündüz vakti camiye saldırı

Ülkede arda arda yaşanan cami saldırılarına, bir yenisi daha eklendi.

İHA | 25.05.2019 - 17:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

 

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hagen şehrinde, Hagen Ulu Camii’ne güpegündüz molotof saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası can kaybı olmazken, cami hasar gördü.

DAHA ÖNCEKİ CAMİ SALDIRILARININ FAİLLERİ YAKALANMADI

Almanya’da, son yıllarda artış gösteren ırkçı saldırıların failleri bulunamazken, vatandaşların endişesi de artıyor.

Güpegündüz ve Ramazan ayında böyle bir saldırı yapılması, eyalet genelindeki birçok Türk ve Müslüman kökenli sivil toplum kuruluşu tarafından tepki ile karşılandı.

Almanya'da gündüz vakti camiye saldırı

"VAKİT BİRLİK ZAMANI"

Cami yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak, birlik çağrısı yapıldı.

Yönetim kurulundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün güpegündüz camimize yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçılar, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna dur denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır."

Öte yandan, Hagen Savcılığı’nın saldırı ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

Antalya'da elektrik mühendisi biber üretiminde çığır açtı

99
Mehmet Cengiz boşanıyor

Mehmet Cengiz boşanıyor

359
İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamasını değerlendirdi

369
Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

293
Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

Kandıra'da taş ocağı çalışmaları başlıyor

211
Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

175
Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

Çankırı'da okul müdüründen öğrencisine meydan dayağı

530
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir