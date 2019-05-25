Almanya'da gündüz vakti camiye saldırı

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hagen şehrinde, Hagen Ulu Camii’ne güpegündüz molotof saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası can kaybı olmazken, cami hasar gördü.

DAHA ÖNCEKİ CAMİ SALDIRILARININ FAİLLERİ YAKALANMADI

Almanya’da, son yıllarda artış gösteren ırkçı saldırıların failleri bulunamazken, vatandaşların endişesi de artıyor.

Güpegündüz ve Ramazan ayında böyle bir saldırı yapılması, eyalet genelindeki birçok Türk ve Müslüman kökenli sivil toplum kuruluşu tarafından tepki ile karşılandı.

"VAKİT BİRLİK ZAMANI"

Cami yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak, birlik çağrısı yapıldı.

Yönetim kurulundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün güpegündüz camimize yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçılar, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna dur denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır."

Öte yandan, Hagen Savcılığı’nın saldırı ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.