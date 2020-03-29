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Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı ölü bulundu

Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'in, hızlı tren hattında ölü bulunduğu bildirildi.

AA | 29.03.2020 - 08:23..
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Wiesbaden Savcılığı ve Westhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

CESET, MALİYE BAKANINA AİT

Ölen kişinin vücudundaki yara izleri nedeniyle kimliğinin hemen belirlenemediği kaydedilen açıklamada, Westhessen Emniyet Müdürlüğünce, cesedin Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer’e (54) ait olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı ölü bulundu

İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

Açıklamada, tanıkların dinlenmesi, inceleme ve değerlendirme sonucu Schaefer’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Twitter’den yaptığı açıklamada, Schaefer’in ailesine başsağlığı dileyerek, aniden ve beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesine henüz inanmadıklarını ifade etti.

Evli ve iki çocuk babası Schaefer, 2010’dan bu yana eyaletin maliye bakanı olarak görev yapıyordu. Alman basınına göre Schaefer, Eyalet Başbakanı Bouffier’in yerine geçebilecek adaylardan biri görülüyordu.

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