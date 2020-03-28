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Almanya'da korona tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek

Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, koronavirüs sürecinde özellikle yaşlıların korunması gerektiğine dikkat çekti.

AA | 28.03.2020 - 15:25..
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Almanya'da hükümet, koronavirüsün yayılmasını önlemek için geçen hafta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

TEDBİRLER HAFİFLETİLMEYECEK

İlk hedefin, sağlık sisteminin tıkanmaması olduğunu vurgulayan Braun, "20 Nisan'a kadar tedbirlerin herhangi bir şekilde hafifletilmesi söz konusu değil. 20 Nisan'dan sonra nasıl devam edeceğimizi vakti geldiğinde görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da korona tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek

KISMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Braun, bu süreçte özellikle yaşlıların korunması gerektiğine dikkati çekti.

Almanya'da Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde ise kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

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