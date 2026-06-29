Almanya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Almanya, yeni haftaya ülkenin kuzeybatısından gelen bir silahlı saldırı haberiyle başladı.

Aşağı Saksonya eyaletinde Hamburg şehrinin batısındaki Stade şehrinde, silahlı saldırı gerçekleştirildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 1 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri uygulanırken, olayın nasıl ve neden gerçekleştiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Olay bölgesinden sorumlu Lüneburg Polis Müdürlüğü, Stade şehrindeki Dankers Caddesi'nde silah seslerinin duyulduğunu belirterek, "Lütfen bölgeden uzak durun." uyarısında bulundu.