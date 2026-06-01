Almanya'da Türkçe radyo yayınlarının kaldırılması planına tepkiler

Almanya’da Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR) tarafından hazırlanan yeniden yapılanma planı, Türkçe yayınların geleceğini tartışmaya açtı. Plan kapsamında COSMO radyo kanalının, gençlere yönelik “1LIVE Street” isimli yeni bir format altında yeniden yapılandırılması ve çok dilli yayınların sona erdirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu düzenleme, özellikle Türkçe başta olmak üzere farklı dillerde yapılan yayınların tamamen kaldırılmasını içerdiği için kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

1964’TEN BU YANA SÜREN YAYINLARIN SONLANDIRILMASI ENDİŞE YARATTI

COSMO çatısı altında uzun yıllardır sürdürülen Türkçe yayınların kaldırılması planı, dinleyiciler, çalışanlar, siyasetçiler ve sanatçılar tarafından eleştirildi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, bu adımın Almanya’da yaşayan milyonlarca farklı dil konuşan kişinin kamusal alandaki görünürlüğünü azaltacağı ifade edildi.

Eleştirilerde, 1964 yılından bu yana devam eden yayın geleneğinin, göçmen toplulukların bilgiye erişimi ve topluma entegrasyonu açısından önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

WDR ÇALIŞANLARINDAN “YAYINLAR KORUNMALI” ÇAĞRISI

WDR Türkçe servisinde görev yapan muhabirler de planlanan değişikliğe ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, anadil yayınlarının yalnızca bir yayın politikası değil, aynı zamanda bilgiye erişim, kültürel çeşitlilik ve toplumsal katılım açısından temel bir unsur olduğu belirtildi.

Çalışanlar, WDR yönetimine çağrıda bulunarak Türkçe yayınların kaldırılması yerine geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“TÜRKÇE SESİN TAMAMEN KALDIRILMASI ENDİŞE VERİCİ”

Yapılan açıklamalarda, COSMO’nun geçmişte “Köln Radyosu” olarak başladığı ve daha sonra “Cosmo Türkçe” formatına dönüştüğü hatırlatıldı. Ancak yeni planla birlikte Türkçe yayınların tamamen sona erdirilmek istendiği iddia edildi.

Bu durumun, Almanya’da yaşayan Türk toplumunun kamusal alandaki temsilini zayıflatacağı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

Anadil yayınlarının devam etmesi gerektiğini savunan gruplar, sosyal medya üzerinden çeşitli kampanyalar başlattı. Bu kampanyalarda, çok dilli yayıncılığın demokratik temsil ve kültürel çeşitlilik açısından vazgeçilmez olduğu vurgulanarak WDR’nin kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuldu.

Konunun, 3 Haziran’da yapılacak WDR Yayın Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.