Almanya'da 'Türkiye'ye para vermeyelim' kavgası

Ege Denizi'ndeki Yunan adalarındaki sığınmacı kampları dolup taşıyor...

Türkiye 4 milyondan fazla göçmeni misafir ediyor...

Alman hükümeti Yunan adalarına sığınmacı geçişlerini azaltmak için Türk sahil güvenlik birimlerine 32 milyon euroluk mali destek vermeye hazırlanması Almanya Meclisi'nde tartışmalara neden oldu.

Almanya Maliye Bakanlığı konuyla ilgili Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na bir yazı yazdı.

Yazıda İçişleri Bakanlığı'nın talep ettiği paranın yedek motor, yedek parça tedariği ve eğitim amaçlı kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Alman haber ajansı dpa'nın elde ettiği belgede "Akdeniz bölgesinde insan hayatının kurtarılması ve insani durumun iyileştirilmesi kadar Almanya yönündeki denetimsiz göç hareketine engel olunması da Almanya'nın devlet çıkarınadır" denildi.

İLKBAHARDA TEHLİKEDEYİZ

Yazıda para ihtiyacının önceden tahmin edilemediği zira ihtiyacın ancak Başbakan Angela Merkel'in Ocak ayı sonunda Türkiye'ye yaptığı gezi öncesinde Alman polisi tarafından tespit edilebildiği kaydedildi. Ayrıca Türk sahil güvenliğinin bir an evvel desteklenmesi gerektiği belirtildi. Alman hükümeti aciliyete gerekçe olarak "ilkbaharda hava şartlarının düzelmesi ve buna bağlı olarak göç hareketlerinin muhtemelen bir kez daha artacak olmasını" gösterdi.

"İNSANLAR TÜRKİYE YÜZÜNDEN ÜLKELERİNDEN KAÇIYOR"

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke hükümetin söz konusu planlarını eleştirdi. Jelpke Türkiye'nin "Kuzey Irak'tan Suriye ve Libya’ya izlediği savaş politikasının insanların bölgeden kaçmasının nedenleri" arasında olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE PARA VERMEK YANLIŞ

Sol Parti milletvekili Jelpke, Alman hükümetinin Ankara'ya sahil güvenliğinin "teçhizatlandırılması" için milyonlarca euro aktarmasının "temelden yanlış" olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE AB'NİN KAPISNDA VAHŞİ BİR FEDAİ OLSUN DİYE BU PARAYI VERİYORUZ"

Jelpke Türkiye "Avrupa Birliği'nin kapısında vahşi bir fedai olarak davransın ve koruma arayan insanları Avrupa'nın sınırlarından uzak tutsun" diye bu paranın aktarıldığını belirtti.