taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1255
Euro
6.6559
Altın
1647.3
Borsa
115438.55
Gram Altın
325.053
Bitcoin
59252.53

Almanya'da 'Türkiye'ye para vermeyelim' kavgası

Türkiye'ye sığınmacılar için verilecek yardım parası Almanya'da tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 11:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ege Denizi'ndeki Yunan adalarındaki sığınmacı kampları dolup taşıyor...

Türkiye 4 milyondan fazla göçmeni misafir ediyor...

Alman hükümeti Yunan adalarına sığınmacı geçişlerini azaltmak için Türk sahil güvenlik birimlerine 32 milyon euroluk mali destek vermeye hazırlanması Almanya Meclisi'nde tartışmalara neden oldu.

Almanya'da 'Türkiye'ye para vermeyelim' kavgası

Almanya Maliye Bakanlığı konuyla ilgili Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na bir yazı yazdı.

Yazıda İçişleri Bakanlığı'nın talep ettiği paranın yedek motor, yedek parça tedariği ve eğitim amaçlı kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Almanya'da 'Türkiye'ye para vermeyelim' kavgası

Alman haber ajansı dpa'nın elde ettiği belgede "Akdeniz bölgesinde insan hayatının kurtarılması ve insani durumun iyileştirilmesi kadar Almanya yönündeki denetimsiz göç hareketine engel olunması da Almanya'nın devlet çıkarınadır" denildi.

İLKBAHARDA TEHLİKEDEYİZ

Yazıda para ihtiyacının önceden tahmin edilemediği zira ihtiyacın ancak Başbakan Angela Merkel'in Ocak ayı sonunda Türkiye'ye yaptığı gezi öncesinde Alman polisi tarafından tespit edilebildiği kaydedildi. Ayrıca Türk sahil güvenliğinin bir an evvel desteklenmesi gerektiği belirtildi. Alman hükümeti aciliyete gerekçe olarak "ilkbaharda hava şartlarının düzelmesi ve buna bağlı olarak göç hareketlerinin muhtemelen bir kez daha artacak olmasını" gösterdi.

"İNSANLAR TÜRKİYE YÜZÜNDEN ÜLKELERİNDEN KAÇIYOR"

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke hükümetin söz konusu planlarını eleştirdi. Jelpke Türkiye'nin "Kuzey Irak'tan Suriye ve Libya’ya izlediği savaş politikasının insanların bölgeden kaçmasının nedenleri" arasında olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE PARA VERMEK YANLIŞ

Sol Parti milletvekili Jelpke, Alman hükümetinin Ankara'ya sahil güvenliğinin "teçhizatlandırılması" için milyonlarca euro aktarmasının "temelden yanlış" olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE AB'NİN KAPISNDA VAHŞİ BİR FEDAİ OLSUN DİYE BU PARAYI VERİYORUZ"

Jelpke Türkiye "Avrupa Birliği'nin kapısında vahşi bir fedai olarak davransın ve koruma arayan insanları Avrupa'nın sınırlarından uzak tutsun" diye bu paranın aktarıldığını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Maltepe'de Asel bebek evde kilitli kaldı
Bir evin daire kapısının kapanması sonucu evin içerisinde mahsur kalan 9 aylık bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
SGK: Emekli maaşlarında kesinti olmayacak
Dün bazı yayın organlarında SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gidecek iddialarına, kurumdan yalanlama geldi.
Kocaeli'de 5 ton 700 kilo kaçak tütüne el konuldu
Jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Fatih'te, İranlı gaspçılar vatandaş tarafından yakalandı
İran uyruklu kişilere ait tekstil dükkanına giren maskeli ve silahlı 3 İranlı, kaçmaya çalıştığı sırada çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
571
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
72
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
239
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
39
Eskişehir'de bir kadın, nişanlısının boğazını kesti
Eskişehir'de bir kadın, nişanlısının boğazını kesti
139
MSB: Bu göçün nedeni Esad ve destekçileridir
MSB: Bu göçün nedeni Esad ve destekçileridir
111
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir