Alparslan Bayraktar, Alman mevkidaşıyla ortak açıklamada konuştu: İş birliğimiz genişleyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda 7. Türk-Alman Enerji Forumu düzenlendi.

Forum sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile ortak basın toplantısında konuştu.

"FORUM HER GEÇEN YIL BÜYÜYOR"

Bakan Bayraktar, ortak basın toplantısındaki konuşmasında, Türkiye ve Almanya arasında enerji ve maden alanına gelişen iş birliği sayesinde enerji forumunun her geçen yıl daha da büyüdüğünü söyledi.

Forumun, Türk ve Alman enerji şirketleri açısından beklentileri karşılayacak ve sorunları çözecek önemli bir platform olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Özellikle kritik madenlerde iş birliği önem arz ediyor. Biz de bunu yansıtması açısından enerji forumunu, enerji ve madenler iş birliği forumuna dönüştürdük.

"DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Hürmüz krizi ile çok daha görünür hale gelen ve tüm dünyanın ekonomisini etkileyen bu süreçte, iş birliği önemli. Türkiye olarak, büyüyen enerji piyasalarıyla, bölgesinde yaptığı altyapı yatırımlarıyla sadece kendi arz güvenliğini değil, aynı zamanda Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan bir ülke olarak, inanıyoruz ki daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var.

Burada hem Alman hükümeti hem de Alman şirketlerinin finansal güçlerinin bu süreçte bizlerle beraber bir iş ortağı olarak, bir paydaş olarak yer alması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da güçlenerek hedeflediğimiz noktaya gelmek açısından önem arz ediyor."

"TÜRKİYE'NİN AVRUPA'NIN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜ ÖNEMLİ"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche de enerji güvenliğinin artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir mesele haline geldiğini belirterek Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde merkezi bir rol üstlendiğini söyledi.

Reiche, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek bağımlılıkların çeşitlendirilmesi ve ortak altyapı yatırımlarının küresel enerji güvenliği açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının önemine işaret eden Reiche, bu alanda imzalanan Alman-Türk iş birliğinin stratejik değer taşıdığını kaydetti.

"TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ OLMA YOLUNDA"

Reiche, bununla birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırırken doğal gaz kaynaklarını da geliştirerek bölgesel bir enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 10'unun Türkiye üzerinden gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bunun yanı sıra enerji dönüşümünde kritik minerallerin artan önemine işaret eden Reiche, Türk-Alman Enerji Ortaklığı ile Türk-Alman Enerji Forumu'nun isimlerinin mineralleri de kapsayacak şekilde güncellendiğini sözlerine ekledi.