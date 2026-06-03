Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ya Vedud' tablosunu sundu

Siyasetin günemi yoğun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını Ankara'da sürdürüyor.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında iç ve dış gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji yatırımlarını tek tek anlattı.

TOPLU AÇILIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİ

Katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beş noktaya canlı bağlantı gerçekleştirip toplu açılış gerçekleştirdi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN ANLAMLI HEDİYE

Daha sonra ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı bir tablo sundu.

'YA VEDUD' MUHTEVASINI SUNDU

Bakan Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hattat Ali Hasan Zaman tarafından kaleme alınan Allah’ın Esmaül Hüsnası'ndan 'Ya Vedud' muhtevasını sundu.

ALLAH'IN 99 İSMİNDEN BİRİSİ

Allah'ın 99 isminden birisi olan 'Ya Vedud' çok seven, çok sevilen anlamına gelirken, onun kullarına olan sonsuz merhametini ve sevgisini ifade eder.