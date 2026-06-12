Alparslan Bayraktar: TANAP 2018'den bu yana 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıdı

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki stratejik iş birliğinin en önemli projelerinden biri olan TANAP, 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen törenle faaliyete başlamıştı.

TANAP, ülkede uçtan uca uzanan 1811 kilometrelik güzergahta yıllık 16,2 milyar metreküplük tam kapasiteyle kesintisiz akış sağlıyor.

TANAP 8. YILINI TAMAMLADI

Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkası olan TANAP, operasyondaki 8. yılını tamamladı.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AVRUPA'NIN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR"

Alparslan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü, Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği TANAP 8 yaşında. 2018'den bugüne kadar ülkemize 39,3 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıyan bu dev proje sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da enerji arz güvenliğinin en büyük teminatıdır.

"ORTAK GELECEĞİMİZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDECEK"

'İki devlet, tek millet' şiarıyla omuz omuza hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, bölgemizin istikrarına ve ortak geleceğimize güç katmaya devam edecek."