Altay'da gözler büyük zirvede!

3'üncü Lig'de geçen sezon son anda kümede kalıp, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan Altay'da gözler başkan Sinan Kanlı ile Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasında 6 Haziran'da İzmir'de yapılması planlanan büyük buluşmaya çevrildi.

Transfer yasağı Süper Lig'de mücadele ettiği 2022 yılından bu yana devam eden 112 yıllık köklü kulübün şirketleşme yoluna giderek borçlarını eritmesi bekleniyor.

İKİ OPSİYON VAR

Başkan Sinan Kanlı, iki kez görüştüğü Ahmet Nur Çebi'nin kulübün tamamını ya da büyük hisseyi alabileceğini dile getirdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU SEVİYEDE

İkili arasındaki görüşmelerin olumlu bir seviyeye geldiği ifade edilirken, Altay'a sempatisi olduğu belirtilen Ahmet Nur Çebi'nin kulübün yarışmacı haklarını alması durumunda transfer yasağının kaldırılması gündeme gelecek.

ALTAY 20 ESKİ FUTBOLCUYLA DAVALIK

Kulüpten alacaklı 20 eski yabancı oyuncusuyla FIFA'da davalık olan Altay'ın, 12 milyon euro futbolcu borcu bulunuyor.

İzmir temsilcisi, yaz döneminde borçlu olduğu oyuncularla el sıkışıp yeni sezonda puan silme cezalarının önüne geçmek istiyor.

Altay'da genel kurul tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.