Altekma, Jackson Young'ı kadrosuna kattı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 24 yaşındaki Kanadalı smaçör Jackson Young ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Jackson Young, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında Altekma forması giyecek ve başarı yolculuğumuzda bizimle olacak. Kendisine başarı ve zaferlerle dolu başarılı bir sezon diliyoruz ve birlikte pek çok galibiyeti kutlamayı dört gözle bekliyoruz." denildi.

POLONYA'DA OYNAMIŞTI

Young, geçen sezonu Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'de tamamlamıştı.