Altekma, Jackson Young'ı kadrosuna kattı
Efeler Ligi'nde mücadele eden Altekma, geçen sezonu Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'de geçiren Jackson Young'ı transfer etti.
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 24 yaşındaki Kanadalı smaçör Jackson Young ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "Jackson Young, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında Altekma forması giyecek ve başarı yolculuğumuzda bizimle olacak. Kendisine başarı ve zaferlerle dolu başarılı bir sezon diliyoruz ve birlikte pek çok galibiyeti kutlamayı dört gözle bekliyoruz." denildi.
POLONYA'DA OYNAMIŞTI
Young, geçen sezonu Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'de tamamlamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)