Altı Üstü İstanbul'daki Ziyankar Mahallesi bakın neresi çıktı: O detay ele verdi

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksun ve Rahmican Kapkap gibi ekranların sevilen yüzlerini bir araya getiren "Altı Üstü İstanbul", şehrin farklı uçlarında hayat süren gençlerin kaderlerinin nasıl birbirine düğümlendiğini anlatıyor.

Emir ve arkadaşlarının başından geçen olayların merkezinde yer alan Ziyankar Mahallesi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

İlk bölümden bu yana izleyiciler, Ziyankar Mahallesi'nin gerçekte hangi semtte bulunduğunu araştırmaya başladı.

Ziyankar Mahallesi Fikirtepe çıktı

Dizide Ziyankar Mahallesi olarak ekranlara yansıyan doku, aslında İstanbul’un kentsel dönüşümle en çok değişen bölgelerinden biri olan Fikirtepe.

Fikirtepe’de yer alan bir yapı, dizinin Ziyankar Mahallesi’nde geçen bir sahnesinde de görüldü.

Modern gökdelenlerin ve eski mahalle kültürünün iç içe geçtiği bu bölge, dizideki gençlerin hayat mücadelesini de iyi bir şekilde yansıtıyor.