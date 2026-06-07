Altının gramı 6 bin 409 liradan işlem görüyor
Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılar pazar günü altın piyasasındaki son durumu merak ederken, sabah saatlerinden itibaren altının gramının alış fiyatı 6 bin 408, satış fiyatı ise 6 bin 409 seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise güne 4 bin 327 dolar alış ve 4 bin 329 satış fiyatıyla başladı.
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Altın piyasasında hafta sonu hareketliliği sürüyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.
GRAM ALTIN 6 BİN 409 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından çeyrek ve yarım altının güncel satış fiyatları da belli oldu.
Gram altın 6 bin 408 lira alış ve 6 bin 409 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
ONS ALTIN
Altın fiyatlarında son rakamlar:
Alış: 4 bin 327 dolar
Satış: 4 bin 329 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5 bin 882 TL
Satış: 6 bin 167 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 41 bin 13 TL
Satış: 41 bin 787 TL
TAM ALTIN
Alış: 42 bin 51 TL
Satış: 42 bin 474 TL
YARIM ALTIN
Alış: 20 bin 442 TL
Satış: 20 bin 957 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10 bin 253 TL
Satış: 10 bin 478 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6 bin 408 TL
Satış: 6 bin 409 TL
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi