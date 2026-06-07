Altının gramı 6 bin 409 liradan işlem görüyor

Altın piyasasında hafta sonu hareketliliği sürüyor.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 409 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından çeyrek ve yarım altının güncel satış fiyatları da belli oldu.

Gram altın 6 bin 408 lira alış ve 6 bin 409 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

ONS ALTIN

Altın fiyatlarında son rakamlar:

Alış: 4 bin 327 dolar

Satış: 4 bin 329 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5 bin 882 TL

Satış: 6 bin 167 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 41 bin 13 TL

Satış: 41 bin 787 TL

TAM ALTIN

Alış: 42 bin 51 TL

Satış: 42 bin 474 TL

YARIM ALTIN

Alış: 20 bin 442 TL

Satış: 20 bin 957 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10 bin 253 TL

Satış: 10 bin 478 TL

GRAM ALTIN

Alış: 6 bin 408 TL

Satış: 6 bin 409 TL