Amanos Dağları, ultra koşuculardan tam not aldı

Doğu Akdeniz’in önemli doğal alanlarından biri olan Amanos Dağları, spor ve doğa turizmini bir araya getiren yeni organizasyonlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Amanos Ultra Trail öncesinde bölgeye gelen sporcular, yarış parkurunu yerinde inceleyerek antrenman yaptı.

Zirve geçişli yapısıyla Türkiye’de nadir parkurlardan biri olan yarış rotası, katılımcılardan tam not aldı.

1650 METREDE ZORLU PARKUR: ZORKUN’DAN ZİRVEYE

Etkinlik kapsamında sporcular, 1650 metre rakımlı Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi’nden başlayan parkurda koşu gerçekleştirdi. Ormanlık alanlar, sisli geçitler ve yüksek rakımlı zeminlerden oluşan rota, hem fiziksel dayanıklılık hem de teknik beceri gerektiren yapısıyla dikkat çekti.

Sporcular, parkurun doğayla iç içe ilerleyen yapısının kendilerine farklı bir deneyim sunduğunu belirtirken, özellikle sis ve güneşin aynı anda oluşturduğu manzaraların etkileyici olduğunu ifade etti.

“ZOR AMA MUHTEŞEM BİR PARKUR”

Adana’dan katılan ultra koşuculardan Ali Can, parkurun zorluk seviyesine rağmen doğasının büyüleyici olduğunu söyledi. Yoğun orman dokusu ve değişken arazi yapısının koşuyu daha özel hale getirdiğini belirten Can, bölgeyi gördükten sonra yeniden gelmeyi düşündüğünü dile getirdi.

Doğa sporcularından Türkan Öter ise Amanos Dağları’nın bu denli yakın olmasına rağmen daha önce fark etmediği bir güzellik sunduğunu belirterek bölgenin kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti.

“BU DOĞA GERÇEKTEN ETKİLEYİCİ”

Bir diğer sporcu Gizem Kavuzlu ise Amanoslar’da koşmanın hem zorlayıcı hem de keyifli olduğunu vurguladı. Sisler arasındaki zirve geçişlerinin unutulmaz bir deneyim sunduğunu belirten Kavuzlu, yarışa katılacak sporcuların bu atmosferi mutlaka görmesi gerektiğini söyledi.

Kavuzlu, Osmaniye’nin doğal zenginliklerinin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesi gerektiğini de ifade etti.

PARKUR TEKNİK OLARAK ULTRA TRAIL İÇİN UYGUN

Bikoşu Spor Kulübü Başkanı Onur Erenler, Amanos Ultra Trail parkurunun uluslararası standartlarda bir yarış için uygun özellikler taşıdığını söyledi. Parkurun hem doğa hem de teknik açıdan güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Erenler, katılımcıların deneyimden memnun kaldığını ifade etti.

Erenler, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik değil, aynı zamanda Osmaniye’nin tanıtımı açısından da önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

AMANOS ULTRA TRAIL 2026’DA KOŞULACAK

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenecek Amanos Ultra Trail, 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi merkezli olarak gerçekleştirilecek. Organizasyonda sporcular 5, 16, 27 ve 50 kilometrelik dört farklı parkurda mücadele edecek.

Zirve geçişli rotalar, temiz hava ve doğal manzaralar eşliğinde gerçekleşecek yarışın, Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda sporcuyu bir araya getirmesi bekleniyor.

Doğa ile sporun buluştuğu Amanos Dağları, bu organizasyonla birlikte hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha fazla tanınmayı hedefliyor.