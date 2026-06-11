Amasra'da maden ocağında 6 gündür süren yangına müdahale sürüyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı ocakta, 6 gün önce eksi 270 ile eksi 370 kotları arasında yer alan mekanize ayak üretim panosunda yangın çıktı. Kömür üretim galerisi olarak kullanılan 6 numaralı bölgede başlayan yangın, kısa sürede etkisini artırdı.

Olayda can kaybı ya da dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN SÖNDÜRÜLEMEDİ

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Türkiye Taş Kömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yapılan yoğun çalışmalara rağmen alevlerin tamamen kontrol altına alınması sağlanamadı.

Bölgedeki zorlu çalışma koşulları nedeniyle söndürme girişimlerinin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

GALERİ BARAJLANIYOR, OKSİJEN KESİLİYOR

TTK yönetimi, yangının yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla kritik bir karar aldı. Buna göre yangının bulunduğu galeri bölümünün barajlanarak tamamen kapatılması ve oksijenle bağlantısının kesilmesi planlandı.

Bu kapsamda maden ocağının baca ağzı bölümüne, sabah saatlerinden itibaren tırlarla çeşitli malzemelerin sevk edildiği bildirildi.

ÜRETİM DURDURULDU, BÖLGE KAPATILDI

Yangının etkili olduğu bölümde güvenlik gerekçesiyle üretim faaliyetlerine ara verildi. Madenin ilgili kısmı tamamen kapatılarak kontrollü bir şekilde izolasyon çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, sürecin hem iş güvenliği hem de yangının yayılmasını önleme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.