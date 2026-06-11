Amasya'da 19 yaşındaki genç, organlarıyla 6 hastaya umut oldu

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Geçtiğimiz pazar günü Amasya’da motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Mustafa Yalçın, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

AİLEDEN ÖRNEK KARAR: ORGAN BAĞIŞINA ONAY VERİLDİ

Hastane yetkililerinin aileyle yaptığı görüşmelerin ardından Mustafa Yalçın’ın ailesi, organ bağışı yapılmasına onay verdi. Alınan bu karar, farklı şehirlerde nakil bekleyen hastalar için yeni bir yaşam umudu oluşturdu.

Sağlık ekipleri, sürecin hem tıbbi hem de insani açıdan son derece hassas yürütüldüğünü belirtti.

3 SAATLİK OPERASYONLA 6 HASTAYA UMUT

Yaklaşık 3 saat süren operasyonla gençten alınan organlar; Ankara, İstanbul, Samsun ve Trabzon’da tedavi bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere sevk edildi.

Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen nakil süreci, koordineli bir şekilde yürütülerek organların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlandı.

DOKTORLARDAN AİLEYE TEŞEKKÜR

Nakil operasyonunu gerçekleştiren sağlık ekipleri, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle Yalçın Ailesi'ne teşekkür etti. Süreç boyunca duygusal anların yaşandığı, hastane personelinin de aileye destek olduğu bildirildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Organ bağışının ardından Mustafa Yalçın’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Genç için Ziyaret beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Amasya Valisi Önder Bakan, aileye başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Genç, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.