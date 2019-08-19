Amasya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Amasya’da Mustafa Öztürk (43) idaresindeki araç, otogar ışıklara geldiği sırada duramayarak önünde kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ölçüoğlu'nun (47) kullandığı araca, bu araç da önündeki Mehmet Dal (33) yönetimindeki araca çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Fatih Öztürk (19), Dudu Öztürk (37), Ümmügülsüm Öztürk (13) ve Kübra Öztürk (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.