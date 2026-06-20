Amasya'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi
Kente yaşanan acı olayda, bir inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti. İşçiden geride olay yerindeki ayakkabıları kaldı.
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Amasya'da üzücü kaza...
5 katlı bir inşaatın 4'üncü katında çalışan seramik işçisi Yalçın Polat, yük sepetiyle aşağıdan taşınan malzemeyi çekmek isterken dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Polat'tan geride, olay yerindeki ayakkabıları kaldı.
GÜVENLİK BARETLERİ ASKILIKTA
İnşaatlarda güvenlik amacıyla kullanılması gereken baretlerin de askılıkta olduğu görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)