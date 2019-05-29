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Amazon insan duygularını anlayabilecek bir cihaz geliştiriyor

Amazon, insan sesinden kişilerin duygu durumlarını tespit edebilecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

AA | 29.05.2019 - 09:25..
  1. Haberler
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketi olan Amazongerek toplam satış hacmi gerekse piyasa değeri açısından dünyanın en büyük alışveriş sitesi olarak görülüyor.

Amazon, insan sesini dinleyerek duygularını anlayabilen bir cihaz üzerine çalışıyor. Eğer söz konusu cihaz başarılı olursa, şirket e-ticarette rakiplerine kıyasla bir hayli avantaj elde edecek.

amazon

İNSANLARIN DUYGULARINI ANLAYABİLECEK

Amazon'un üzerinde çalıştığı yeni cihaz, sahip olduğu mikrofon sayesinde insanların duygu durumlarını anlayabilecek. Söz konusu projede görev alan bir çalışan, cihazın beta sürümünün şu an için test edildiğini söylerken, deneme ürününde tam olarak hangi teknik özelliklerin olduğu bilinmiyor.

amazon

AMAZON RAKİPLERİNDEN BİR ADIM ÖNE GEÇECEK

Yeni teknolojinin Amazon'a, daha başarılı hedef odaklı reklam vermesi ve kullanıcılara ürün tavsiye etmesi konusunda büyük fırsat tanıması tahmin ediliyor.

Halihazırda kullanıcaların kişisel verilerini toplaması nedeniyle çok fazla eleştiriye hedef olan şirketin, yeni teknolojiyi kullanıma almasıyla mahremiyet konusunda daha fazla gündeme geleceği de gelen haberler arasında.

HASTALIĞA GÖRE YEMEK TARİFİ VERECEK

Yeni cihaz, ayrıca insan sesinde olağan dışı bir değişiklik veya kişilerin burnunu çekmesi gibi bir durum tespit ettiğinde, hastalığı tahmin edip, o hastalığa uygun bir yemeğin tarifini verebilecek.

amazon

Amazon'un yeni projesinin ne zaman hayata geçeceği şu an için bilinmezken, Alphabet ve Microsoft gibi dünyanın büyük şirketlerinin de görüntü, ses ve diğer girdilerden insanların duygularını anlayabilmek için teknolojiler geliştirdiği biliniyor.

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