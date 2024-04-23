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Ne İstanbul, ne de Ankara! Türkiye’nin en sağlıklı şehri bakın neresiymiş

Ne İstanbul, ne de Ankara! Türkiye’nin en sağlıklı şehri bakın neresiymiş TÜİK her yıl olduğun gibi bu yıl da en sağlıklı şehirleri açıkladı. Herkes İstanbul ya da Ankara sanıyordu. Bakın ilk sıradaki şehir neresiymiş…