Ne İstanbul, ne de Ankara! Türkiye’nin en sağlıklı şehri bakın neresiymiş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama ile Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi.
TÜİK'nin verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78.3 yıl olarak belirlendi.
Kadınlar, erkeklere kıyasla ortalama olarak 5,5 yıl daha uzun yaşıyorlar. Kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl iken, erkeklerinki ise 75,6 yıl olarak hesaplandı.
Şimdi gelelim en merak edilen kısma... Türkiye'nin en sağlıklı 10 şehri hangileri?
Türkiye'nin en sağlıklı 10 şehri
1- MUĞLA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7
Ortalama: 80,7
2- OSMANİYE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1
Ortalama: 78,5
3- KİLİS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5
Ortalama: 76,1
4- KARABÜK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 79,1
5- YALOVA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3
Ortalama: 79,2
6- DÜZCE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 78,0
7- ARDAHAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,6
8- BARTIN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,5
9- ŞIRNAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4
Ortalama: 78,3
10- BATMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,5