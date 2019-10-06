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Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptılar

Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansa yol vermek isteyen hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İHA | 06.10.2019 - 23:20..
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Mahir D. idaresindeki 34 RG 1150 plakalı otomobil ile Yusuf K. idaresindeki 02 ZA 303 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında hasta taşıyan ambulansa yol vermek isterken çarpıştı.

Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptılar

1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Mehmet K., hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar ise trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan çektirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptılar

Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptılar

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