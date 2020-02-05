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Ambulansla VIP yolcu taşıyan sürücü yakalandı

İstanbul'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü, gözaltına alınarak cezai işlem uygulandı.

DHA | 05.02.2020 - 17:10..
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İstanbul'da özel bir ambulans şirketinin para karşılığı yolcu taşıdığı yönündeki haberler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, soruşturma başlatıldı.

Sivil Trafik ekipleri, kısa süre içerisinde ambulansla yolcu taşıyan sürücü A.M.'yi gözaltına aldı.

TOPLAM 7 BİN 500 TL PARA CEZASI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen sürücü A.M.'ye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunununa maddesine istinaden, acil durumlar dışında, emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaktan 1.228 tl, zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak maddesine istinaden 132 tl, ruhsatsız yolcu taşımak maddesine istinaden 6 bin 141 tl olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza kesildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ambulans sürücüsü A.M.'nin ehliyetine geçici olarak el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi'ne götürüldü.

"TEKİL BİR DURUM, YAYGINMIŞ ALGISI İÇİNDE OLMAYALIM"

Gündeme gelen konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Tekil ve yaygın olmayan bir durumun, yaygın bir kullanımmış gibi algı yaratmaya fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Koca, "Haberlere konu olan araç, ambulans görünümlü bir araç. Bu ambulansı işleten şirket de ruhsatı iptal edilen bir şirket. Bu yaygınmış gibi bir algı içinde olmayalım. Biz denetimlerimizi yapmaya, tedbirleri alma noktasında kararlıyız. Tekil ve ferdi olan bir durum. Daha önce ruhsatı iptal edilen bir firma. Bu tür istismarlara izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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