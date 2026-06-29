Amed Sportif Faaliyetler, Rayan Raveloson transferini açıkladı
Amed Sportif Faaliyetler, Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 29 yaşındaki Madagaskarlı futbolcu Rayan Raveloson'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Madagaskar Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık görevini de yürüten ön libero Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
"BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER DİLİYORUZ"
Açıklamada, "Rayan Raveloson'a hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)