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Amerika, Kürt devleti fikrinden vazgeçti

ABD Savunma Bakanı Esper, Orta Doğu'da Kürt devletinin kurulmasına dair kimseye ümit vermediklerini söyledi.

AA & Ensonhaber | 08.12.2019 - 16:12..
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Amerika, Kürt devleti fikrinden vazgeçti

Suriye'deki iç savaşta terör örgütü YPG ile iş birliği yapan Amerika, bölgedeki petrolleri ele geçirmek için teröristlere devlet hayalleri kurduruyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek masaya yumruğu koydu.

Bölgedeki terör yapılanmasını darma duman eden Mehmetçik, Amerika'nın ve İsrail'in YPG üzerinden yaptığı planları tamamen çökertti.

Bölgede yeni bir devlet kurulmasının önüne geçildi.

Türkiye'nin bölgeye girişiyle engellenen bu devlet yapılanmasına ilişkin Amerika'dan açıklama geldi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI SAVUNACAĞIZ DEMEDİK"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Biz hiçbir noktada, ‘Size otonom bir Kürt devleti kurmanıza yardım etmek için buradayız’ demedik. Onlara hiçbir zaman, ‘Sizi, 70 yıldır NATO müttefiki olan Türkiye’ye karşı savunacağız’ demedik" ifadelerini kullandı.

Amerika, Kürt devleti fikrinden vazgeçti

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