Ampute futbolda Türkiye Kupası sahibini bulacak
Şahinbey Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Başkent Ampute Futbol Gücü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü'nün mücadele edeceği Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon, 20 Haziran Cumartesi günü belli olacak.
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın sahibi, İstanbul'da yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre kupada yarı final maçları, 19 Haziran Cuma günü oynanacak.
MAÇ SAATLERİ
İlk yarı final maçı, saat 16.00'da lig şampiyonu Şahinbey Belediyespor ile Malatya Büyükşehir Belediyespor arasında yapılacak.
Başkent Ampute Futbol Gücü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü arasındaki diğer yarı final müsabakası, saat 18.00'de başlayacak.
Final karşılaşması ise 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.
Ampute futbolda Süper Kupa karşılaşması da 21 Haziran Pazar günü saat 17.00'de yine İstanbul'da yapılacak.
ŞİŞLİ'DE OYNANACAK
Şişli Belediye Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı'nda oynanacak tüm müsabakalar, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.