Amsterdam'da 12 yıldır tek başına Filistin gösterisi

Amsterdam’ın en işlek noktalarından biri olan Dam Meydanı, yıllardır tek bir kişinin ısrarlı protestosuna sahne oluyor.

80 yaşındaki Hollandalı aktivist Simon Vrouwe, bisikletine bağlı römorkla taşıdığı Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail’in Filistin’e yönelik politikalarını protesto ediyor.

Vrouwe, ilerleyen yaşına rağmen haftanın beş günü meydanda kalarak uluslararası hukuk ve insan hakları vurgusu yapıyor.

12 YILDIR SÜREN TEK KİŞİLİK GÖSTERİ

Simon Vrouwe, 2014 yılından bu yana Amsterdam Dam Meydanı’nda tek başına protesto düzenlediğini belirtiyor. Başlangıçta daha seyrek aralıklarla yaptığı eylemleri zamanla sıklaştıran Vrouwe, bugün haftanın beş günü meydanda bulunuyor.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanda gerçekleştirilen eylem, hem destek hem de eleştiri alıyor.

HER GÜN 30 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU

Yaşadığı Purmerend kentinden Amsterdam’a her gün yaklaşık 30 kilometre bisikletle gidip gelen Vrouwe, yaşına rağmen protestosunu düzenli şekilde sürdürüyor.

Yanında taşıdığı römorkta Filistin bayrakları, pankartlar ve bağış toplama kutuları bulunuyor.

“ULUSLARARASI HUKUK İÇİN BURADAYIM”

Aktivist Vrouwe, gösterisinin yalnızca siyasi bir tepki değil aynı zamanda hukuki ve insani bir duruş olduğunu ifade ediyor.

Vrouwe, “Gücüm yettiği sürece gösteriye devam edeceğim. Ben burada aynı zamanda uluslararası hukuk için duruyorum” sözleriyle eyleminin amacını vurguluyor.

BATI POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Hollanda hükümetinin tutumunu da eleştiren Vrouwe, Batı’nın İsrail politikalarına uzun yıllardır dolaylı destek verdiğini savunuyor.

Vrouwe, İsrail’in bugünkü konumuna gelmesinde uluslararası aktörlerin rolü olduğunu öne sürerek Batı’nın sorumluluk taşıdığını ifade ediyor.

BAĞIŞ TOPLUYOR, GAZZE’YE GÖNDERİYOR

Gösterileri sırasında aynı zamanda bağış toplayan Vrouwe, elde edilen yardımların Gazze’deki ailelere ulaştırıldığını söylüyor.

Son haftalarda toplanan bağışlarla birçok aileye destek sağlandığını belirten aktivist, bölgede temel insani ihtiyaçların ciddi boyutta olduğunu ifade ediyor.

“İSRAİL FİLİSTİN HALKINI SÜREKLİ AŞAĞILIYOR”

Tarihsel sürece de değinen Vrouwe, Balfour Deklarasyonu’ndan bu yana devam eden politikaların Filistin halkı üzerinde baskı oluşturduğunu savunuyor.

İsrail’in Filistin halkına yönelik yaklaşımını eleştiren aktivist, bunun uzun yıllardır süren bir eşitsizlik düzeni olduğunu iddia ediyor.

HALKTAN DESTEK VE TEPKİLER BİR ARADA

Dam Meydanı’ndaki gösterilerine hem destek verenler hem de tepki gösterenler olduğunu belirten Vrouwe, genel olarak insanların kendisine saygı gösterdiğini söylüyor.

Zaman zaman olumsuz tepkilerle karşılaştığını da ifade eden aktivist, buna rağmen eylemlerini sürdürdüğünü aktarıyor.

“MÜCADELEM DEVAM EDECEK”

İlerleyen yaşına rağmen geri adım atmayacağını vurgulayan Vrouwe, mücadelesini uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde sürdüreceğini belirtiyor.

“Gücüm yettiği sürece devam edeceğim” diyen aktivist, daha fazla insanın harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek uluslararası topluma çağrıda bulunuyor.