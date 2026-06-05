Anadolu Ajansı'nın 1860 sayfalık Filistin Sözlüğü okurla buluşuyor

Filistin meselesine ilişkin tarihsel, siyasi, hukuki ve kültürel bilgileri tek bir çatı altında toplamak amacıyla hazırlanan kapsamlı bir çalışma daha literatüre kazandırıldı.

Anadolu Ajansı’nın öncülüğünde, farklı disiplinlerden yüzlerce akademisyen ve araştırmacının katkısıyla hazırlanan “Filistin Sözlüğü”, 1860 sayfalık hacmiyle alanında önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

İki yıllık yoğun bir emeğin ürünü olan eser, yalnızca temel kavramları açıklamakla kalmayıp Filistin’e ilişkin tarihsel süreçleri, aktörleri, olayları ve tartışmaları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak okuyucuya kapsamlı bir bilgi haritası sunuyor.

İKİ YILLIK AKADEMİK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

AA Yayınları Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan sözlük çalışmasına, farklı bilim dallarından 273 akademisyen ve araştırmacı katkı sağladı.

Toplam 630 madde ve 700’ün üzerinde yönlendirme bağlantısı içeren eser, okuyucuların konular arasında ilişki kurabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca okuma rehberleri, çapraz referanslar ve öneri bölümleriyle kullanıcı dostu bir yapı sunuyor.

Her seviyeden okuyucuya hitap edecek şekilde tasarlanan sözlük, hem akademik araştırmalar yapanlar hem de Filistin meselesini daha yakından tanımak isteyenler için kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.

FİLİSTİN MESELESİNE DAİR KAPSAMLI BİLGİ HARİTASI

Klasik sözlük anlayışının ötesine geçen eser, Filistin konusunu yalnızca siyasi gelişmelerle sınırlamıyor.

Hukuk, uluslararası ilişkiler, tarih, ekonomi, medya, kültür, sanat ve sosyoloji gibi 15 farklı editörlük alanında hazırlanan maddeler, akademik makale titizliğiyle kaleme alındı.

Tarihi olaylardan uluslararası anlaşmalara, önemli şahsiyetlerden kültürel eserlere kadar geniş bir içeriğe sahip olan çalışma, Filistin meselesinin çok boyutlu yapısını okuyucuya aktarmayı amaçlıyor.

BİLGİ KİRLİLİĞİYLE MÜCADELEYE KATKI SUNACAK

Eserin temel hedeflerinden biri de Filistin konusunda kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğiyle mücadele etmek.

Hazırlanan maddelerde, uzun yıllar boyunca farklı çevreler tarafından çarpıtıldığı veya eksik aktarıldığı öne sürülen kavram ve olaylar, akademik kaynaklara dayandırılarak yeniden ele alınıyor.

Bu yönüyle sözlük, tarihsel olayların arka planını ortaya koyarken, güncel gelişmelerin daha sağlıklı değerlendirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

HER MADDE KAYNAKLARLA DESTEKLENİYOR

Filistin Sözlüğü’nde yer alan her madde, kısa bir akademik çalışma niteliğinde hazırlandı.

Maddelerde verilen bilgiler güvenilir kaynaklara dayandırılırken, her başlığın sonunda ayrıntılı kaynakça bölümü de yer alıyor. Böylece okuyucular, ilgilendikleri konular hakkında daha derin araştırmalar yapabilme imkânı buluyor.

Disiplinler arası yaklaşımla hazırlanan içerikler, birbirleriyle bağlantılı şekilde kurgulanarak Filistin meselesinin farklı yönlerinin birlikte değerlendirilmesine olanak tanıyor.

DÖRT DİLDE KAVRAM KARŞILIKLARI YER ALIYOR

Eserin dikkat çeken özelliklerinden biri de çok dilli yapısı oldu.

Sözlükte yer alan kavramların yalnızca Türkçe açıklamaları değil, aynı zamanda Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca karşılıkları da bulunuyor. Bu özellik sayesinde çalışma, uluslararası araştırmalar için de önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.

GAZZE ÜÇLEMESİNİN ARDINDAN YENİ BİR REFERANS ESER

Anadolu Ajansı, daha önce yayımladığı “Kanıt”, “Tanık” ve “Sanık” kitaplarından oluşan “Gazze Üçlemesi” ile Filistin meselesine yönelik çalışmalarını kamuoyuna sunmuştu.

Filistin Sözlüğü de bu yayın çizgisinin devamı olarak değerlendirilirken, kurumun sorumlu habercilik anlayışının akademik yayıncılık alanındaki yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

DİJİTAL PLATFORMDA DA YAYIMLANACAK

Basılı eserle sınırlı kalmayacak olan çalışma için dijital bir platform da hazırlanıyor.

Yetkililer, Filistin Sözlüğü’nün internet sitesi üzerinden erişime açılacağını ve içeriğin üç aylık periyotlarla güncelleneceğini belirtiyor. Böylece hem güncel gelişmeler sözlüğe yansıtılacak hem de eser yaşayan bir bilgi kaynağı haline getirilecek.