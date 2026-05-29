Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarı finalde eşleşti

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçlarının ardından Anadolu Efes ve Fenerbahçe tur atladı.

Anadolu Efes, Türk Telekom'u deplasmanda 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe ise konuk olduğu Erokspor'u 96-73 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı final biletinin sahibi oldu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

TÜRK TELEKOM: 70 - ANADOLU EFES: 77

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

Türk Telekom: Smith 18, Alexander 2, Trifunovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 5, Simonovic 15, Devoe 6, Ata Kahraman 4, Berkan Durmaz, Usher 15

Anadolu Efes: Larkin 20, Weiler-Babb 3, PJ Dozier 9, Poirier 14, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz, Loyd 7, Şehmus Hazer 6, Smits 2, Jones, Beaubois 7

1. Periyot: 17-16

Devre: 31-37

3. Periyot: 54-61

Beş faulle çıkan: 39.39 Smith (Türk Telekom)

EROKSPOR: 73 - FENERBAHÇE: 96

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

Erokspor: Pangos, Simmons 10, Cornelie 20, Egehan Arna 10, Love 16, Thomas Akyazılı 3, Thurman 6, Ahmet Düverioğlu 8, Crawford, Galloway, Ozan Yılmaz

Fenerbahçe: Melli 5, Horton-Tucker 17, Melih Mahmutoğlu 21, Hall 5, Birch 8, Metecan Birsen 5, Baldwin 10, Onuralp Bitim 5, Jantunen 14, Colson 6, Mert Emre Ekşioğlu, Demircan Demir

1. Periyot: 11-25

Devre: 37-64

3. Periyot: 56-79