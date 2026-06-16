Haberler Basketbol

Anadolu Efes, Jordan Loyd ile sözleşme yeniledi

Anadolu Efes, 32 yaşındaki tecrübeli basketbolcusu Jordan Loyd'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.

AA AA
Anadolu Efes, Jordan Loyd ile sözleşme yeniledi
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'un sözleşmesinin 1+1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu başında takımımıza katılan Jordan Loyd ile 1+1 sezonluk sözleşme uzattık." ifadeleri kullanıldı.

65 MAÇA ÇIKTI

Polonya Milli Takımı'nda da oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 65 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)