Anadolu Efes, Jordan Loyd ile sözleşme yeniledi
Anadolu Efes, 32 yaşındaki tecrübeli basketbolcusu Jordan Loyd'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'un sözleşmesinin 1+1 yıl uzatıldığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu başında takımımıza katılan Jordan Loyd ile 1+1 sezonluk sözleşme uzattık." ifadeleri kullanıldı.
65 MAÇA ÇIKTI
Polonya Milli Takımı'nda da oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 65 maçta forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)