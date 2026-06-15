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Anadolu Efes, Rolands Smits ile yolları ayırdı

Anadolu Efes Kulübü, deneyimli oyuncusu Rolands Smits ile vedalaştığını duyurdu.

AA AA
Anadolu Efes, Rolands Smits ile yolları ayırdı
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda, Letonyalı oyuncu Rolands Smits ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2024-2025 sezonu başında takımımıza katılan Rolands Smits ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

62 MAÇA ÇIKTI

Deneyimli basketbolcu, 2025-2026 sezonunda 62 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)