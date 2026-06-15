Anadolu Efes, Rolands Smits ile yolları ayırdı
Anadolu Efes Kulübü, deneyimli oyuncusu Rolands Smits ile vedalaştığını duyurdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda, Letonyalı oyuncu Rolands Smits ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2024-2025 sezonu başında takımımıza katılan Rolands Smits ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
62 MAÇA ÇIKTI
Deneyimli basketbolcu, 2025-2026 sezonunda 62 maçta forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)