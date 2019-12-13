İstanbul Pendik’te seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, içi yolcu dolu hatlı minibüsün önüne geçerek aniden fren yaptı.

Minibüs sürücüsü de otomobile çarpmamak için fren yapmak zorunda kaldı.

KOLTUKTAN FIRLADI

Minibüsün arka koltuğunda oturan yaşlı kadın, ani frenin etkisiyle oturduğu koltuktan bir anda fırlayıp minibüsün basamaklarına düştü. Yaşlı kadın, basamaklara kafasını vurarak yaralandı.

Pendik'te ani fren yapan minibüste yaşlı kadın düştü ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Kadının yakını, minibüsteki diğer yolcular ve minibüs sürücüsü de başı yarılan kadına yardım etti. Yolcular, yaşlı kadının başındaki kanamayı durdurmak için havluyla müdahale ederken, minibüs sürücüsü de hızla hastaneye doğru yola koyuldu. Yaşlı kadının tedavisi, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acilinde yapıldı.

"O ŞEKİLDE DURULMAMASI LAZIM"

Önünde bir anda duran otomobil nedeniyle ani fren yapan minibüs sürücüsü, “Soldan gelen bir araba önümde ani fren yaptı. Ben de fren yapmak zorunda kaldım. O anda teyze arka koltuktan basamağa düşüp kafasını vurdu ve kafası yarıldı. Yolcular da arabanın içerisindeydi. İlk müdahaleyi arabanın içerisinde yaptık, havlu bastırdık kafasına. Ambulansı beklemeden doğrudan hastaneye gittik. Araba zaten yüklü ve dolu oluyor, öyle kısa mesafede durması mümkün değil. O şekilde durulmaması lazım. Adam hiç sağına soluna bakmadan ani fren yapıyor ve olaya sebebiyet veriyor.” dedi.