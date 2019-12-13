taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7913
Euro
6.4675
Altın
1467.41
Borsa
111170.5
Gram Altın
272.602
Bitcoin
41791.41

Ani fren yapan minibüste yaşlı kadın düştü

Pendik'te kafasını basamaklara vuran kadın, hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya yansıdı.

İHA | 13.12.2019 - 09:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Pendik’te seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, içi yolcu dolu hatlı minibüsün önüne geçerek aniden fren yaptı.

Minibüs sürücüsü de otomobile çarpmamak için fren yapmak zorunda kaldı.

KOLTUKTAN FIRLADI

Minibüsün arka koltuğunda oturan yaşlı kadın, ani frenin etkisiyle oturduğu koltuktan bir anda fırlayıp minibüsün basamaklarına düştü. Yaşlı kadın, basamaklara kafasını vurarak yaralandı.

Pendik'te ani fren yapan minibüste yaşlı kadın düştü ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Kadının yakını, minibüsteki diğer yolcular ve minibüs sürücüsü de başı yarılan kadına yardım etti. Yolcular, yaşlı kadının başındaki kanamayı durdurmak için havluyla müdahale ederken, minibüs sürücüsü de hızla hastaneye doğru yola koyuldu. Yaşlı kadının tedavisi, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acilinde yapıldı.

Ani fren yapan minibüste yaşlı kadın düştü

"O ŞEKİLDE DURULMAMASI LAZIM"

Önünde bir anda duran otomobil nedeniyle ani fren yapan minibüs sürücüsü, “Soldan gelen bir araba önümde ani fren yaptı. Ben de fren yapmak zorunda kaldım. O anda teyze arka koltuktan basamağa düşüp kafasını vurdu ve kafası yarıldı. Yolcular da arabanın içerisindeydi. İlk müdahaleyi arabanın içerisinde yaptık, havlu bastırdık kafasına. Ambulansı beklemeden doğrudan hastaneye gittik. Araba zaten yüklü ve dolu oluyor, öyle kısa mesafede durması mümkün değil. O şekilde durulmaması lazım. Adam hiç sağına soluna bakmadan ani fren yapıyor ve olaya sebebiyet veriyor.” dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir Avrupa'da tur atladı

Başakşehir Avrupa'da tur atladı

300
Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

112
İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

33
Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

49
Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

42
Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Avrupa'da fuhuşa harcanan para

98
ABD ile Çin arasında 50 milyar dolarlık anlaşma

ABD ile Çin arasında 50 milyar dolarlık anlaşma

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir