Ankara-İzmir uçağında powerbank paniği: Duman çıktı, uçak boşaltıldı
Ankara-İzmir seferini yapmak üzere kalkış için harekete geçen uçakta bir yolcunun powerbank'ından duman çıkmaya başladı. Pilot hemen uçağı taksi yolunda durdurdu. Yolcular uçaktan tahliye edildi.
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ankara-İzmir seferini yapacak uçakta, kalkış öncesi panik yaşandı.
Yolculardan birine ait powerbank'tean dumanlar çıkması üzerine diğer yolcular tedirgin oldu.
DUMANLAR KORKUTTU
Pegasus Hava Yolları’na ait uçak, kalkış için pist başına ilerlediği sırada bir yolcunun powerbank'ından duman çıkmaya başladı.
Yolcuların büyük korku yaşadığı olayda durum hızla uçağın pilotuna bildirildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçen pilot, uçağı taksi yolu üzerinde durdu.
Uçaktaki yolcular tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.
YOLCULUKTA ŞARJ EDİLMESİ YASAK
Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan powerbank'ların yolculuk sırasında şarj edilmesinin yasaklandığını açıklamıştı.
Yine powerbank'ların yolculuk boyunca çanta içerisinde ve kapalı şekilde bulunması gerekmektedir.