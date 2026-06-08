Ankara Keçiörengücü'nde Osman Zeki Korkmaz dönemi başladı
Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük görevine son olarak Vanspor'u çalıştıran Osman Zeki Korkmaz'ı getirdiğini duyurdu.
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1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz getirildi.
Kulübün açıklamasında, "Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.
GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR
Vanspor'u son olarak çalıştıran 44 yaşındaki Korkmaz, İstanbulspor, Manisa FK, İstanbulspor ve Sivasspor'da da görev yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)