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Ankara'da 2 ilçede 24 saatlik su kesintisi

Başkent Ankara'da Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde, 24 saat sular akmayacak.

AA | 22.01.2020 - 10:27..
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çankaya, Mamak ve Elmadağ ilçe merkezleri ile mahalleleri içme suyu şebeke hatları yapım işi" kapsamında, Beytepe Mahallesi içme suyu ana iletim hattı çalışması dolayısıyla duktil boru hattının bağlantısının yapılacağı belirtildi.

SU VERİLEMEYECEK YERLER

Açıklamada, yarın saat 08.00 ile cuma günü saat 08.00 arasında Çankaya ilçesine bağlı Beytepe ve Ahlatlıbel ile Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Tulumtaş, Koparan, İncek ve Kızılcaşar mahallelerine su verilmeyeceği kaydedildi.

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