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Ankara'da 2 kadın gözüne sprey sıktıkları şoförü gasbetti

Kimliği belirsiz kadınlar, yüzüne sprey sıkarak etkisiz hale getirdikleri kamyon şoförü Murat A.'nın cüzdanından, yaklaşık bin lira alarak kaçtı.

DHA | 20.01.2020 - 15:25..
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Ankara'da Ostim Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde, Murat A., arızalanan kamyonunu tamir ettirmek için beklerken yanına gelen 2 kadın, ihtiyaçları olduğunu söyleyerek para istedi.

5 LİRA VERİNCE SPREY SIKTILAR

Kadınlar, 5 lira veren Murat A.'nın yüzüne sprey sıkarak, cüzdanından yaklaşık bin lira alıp kayıplara karıştı.

Kısa süre sonra kendine gelen Murat A. polisi arayarak, ihbarda bulundu. Murat A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kimliği belirsiz kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

"ŞUURUMU YİTİRDİM, HATIRLAMIYORUM"

Murat A., sanayide kamyonu tamir ettirirken dilenci kılığında 2 kadının yanına geldiğini söyleyerek, "Biz ihtiyaç sahibiyiz, 5 lira para verebilir misin?' dediler. İyilik olsun diye 5 lira para verdim. Bu sırada kadınlardan birisi yanıma yaklaştı, 'senin üzerinde nazar var' dedi. 'Ben bunlara inanmıyorum abla' dedim. Çekti kolumdan, arkamı döner dönmez yüzüme spreyle bir şey sıktı. Ben o dakikada şuurumu yitirdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Beni aracımın yanından almışlar, bir arka sokağa götürmüşler, cebimden paramı almışlar. Ben mağdur oldum; ama başka insanlar böyle kişilere itibar etmesinler. Ben sürekli yoldayım, 4 teker üstündeyim diye canı gönülden 5 lira vermek istedim; ama verdiğime de vereceğime de pişman oldum. Allah'tan ustalar peşimden gelmiş onların sayesinde geri döndüm, yoksa daha nelerimi alacaklardı bilmiyorum" dedi.

Yüzüne sprey sıkıp, bin lirasını aldılar -1

Yüzüne sprey sıkıp, bin lirasını aldılar -2

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