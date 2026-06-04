Ankara'da ağabeyinden nakille lösemiyi yenen hemşire, balonlarla taburcu edildi

Ankara'da iki çocuk annesi ve palyatif bakım hemşiresi olan Ayşe Alkış Çito, şubat ayında halsizlik, bacak ağrısı, morarma ve geçmeyen öksürük şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda lösemi tanısı konulan Çito, ilk etapta kemoterapi tedavisi gördü.

İki kür kemoterapiye rağmen kemik iliği nakli gerekliliği ortaya çıkınca, tedavi süreci Ankara’daki LÖSANTE Hastanesi’nde devam etti.

AĞABEYİ TAM UYUMLU DONÖR OLARAK BELİRLENDİ

Uygun donör arayışının sürdüğü süreçte, yapılan testler sonucu hastanın ağabeyi Mustafa Alkış’ın tam uyumlu verici olduğu belirlendi. 8 Mayıs’ta gerçekleştirilen kök hücre nakli, tedavi sürecinin en kritik aşaması olarak kayıtlara geçti.

Nakil sonrası izolasyon sürecini tamamlayan Çito’nun sağlık değerlerinin giderek iyileşmesi üzerine taburcu edilmesine karar verildi.

BALONLAR VE ŞARKILARLA DUYGUSAL TABURCU TÖRENİ

Hastaneden çıkışında turuncu balonlar ve şarkılarla karşılanan Ayşe Alkış Çito, ailesi ve çocuklarıyla uzun süre sarılarak hasret giderdi. Düzenlenen sembolik törende gökyüzüne bırakılan balonlar, hem tedavinin tamamlanmasını hem de yeni bir başlangıcı simgeledi.

Çito, duygularını “yeniden doğmuş gibi hissediyorum” sözleriyle ifade ederken, sağlık ekibine ve ailesine teşekkür etti.

"CAN KARDEŞLİĞİ, GENETİK İKİZİM"

Tedavi sürecini anlatan Çito, en büyük şansının ağabeyinin tam uyumlu donör olması olduğunu belirterek, bu süreçte ailesinin desteğinin kendisi için hayati önem taşıdığını söyledi.

Ağabeyine duyduğu minnettarlığı dile getiren Çito, “Can kardeşliği, genetik ikizim” ifadeleriyle duygularını aktardı. Çocuklarına yeniden sağlıklı bir şekilde kavuşmanın kendisi için en büyük mutluluk olduğunu vurguladı.

"BİR HAYATA UMUT OLMAK EN BÜYÜK MUTLULUK"

Kardeşine kök hücre veren Mustafa Alkış ise sürecin hem duygusal hem de zorlu geçtiğini ancak sonucunun büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Bir yakınına umut olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Alkış, kök hücre bağışının önemine dikkat çekerek, uygun bireylerin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini ifade etti.

"KÖK HÜCRE NAKLİ HAYAT VEREN BİR SÜREÇ"

Tedavi sürecini yöneten Prof. Dr. Aynur Uğur Bilgin ise hastanın kritik bir aşamayı başarıyla atlattığını belirtti. Kök hücre naklinin vücudun yeniden kan üretmesini sağlayan hayati bir süreç olduğunu vurgulayan Bilgin, nakledilen hücrelerin vücutta adeta “toprakta filizlenen tohum” gibi yeni bir yaşam başlattığını ifade etti.

Bilgin, hastanın değerlerinin stabil hale gelmesiyle birlikte artık evden takip sürecine geçildiğini ve düzenli kontrollerin devam edeceğini söyledi.

UZMANLARDAN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Uzmanlar, kök hücre bağışının hayat kurtaran bir süreç olduğuna dikkat çekerek, toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Nakil sürecinin birçok hastaya umut olduğu belirtilirken, gönüllü bağışçı sayısının artmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.