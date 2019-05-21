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Ankara’da aranan çocuk istismarcısı Nevşehir’de yakalandı

Ankara’da cezaevi firarisi olarak ve çocuk istismar suçundan aranan şahıs, Nevşehir’de yakayı ele verdi.

İHA | 21.05.2019 - 09:20..
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına, TOKİ 1.Etap Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bir erkek ve gözlüklü bir kadının yaya şeklinde yürüdükleri ve yayalardan erkek olan şahsın aranan şahıs olabileceği yönünde ihbar geldi.

İHBARA GİDEN POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin caddeye gitmesi üzerine Ş.M.G,. polis ekiplerini görür görmez kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Ş.M.G. gözaltına alındı. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında Ankara İmalat İnfaz bürosunca cezaevi firarisi olarak yakalama kararı ile arandığı ve yanında bulunan yaşı küçük A.G.’nin ise kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi.

Ankara’da aranan çocuk istismarcısı Nevşehir’de yakalandı

ÇOCUK İSTİSMARCISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli şahıs Ş.M.G., emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderilirken, yaşı küçük kız ise ailesine teslim edildi.

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