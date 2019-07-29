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Ankara'da at binme sırasında kavga

Parkta at binme sırası yüzünden çıkan kavgada, 1.5 yaşındaki bebeğe yumruk atıldı.

DHA | 29.07.2019 - 17:36..
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir parkta, B.B. ve A.B. kardeşler, kuzenleri G.K.'yi de alarak at binmek için parkta ailelerinin yanından uzaklaşıp, parkurda sıraya girdi.

1,5 YAŞINDAKİ BEBEĞE YUMRUK ATTI

İki kardeş, kuzenlerini ata bindirmek isterken iddiaya göre Alper G., sıranın kendilerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Alper G.'nin yanında bulunan Pınar B., genç kıza tokat attı. B.B.'nin karşılık vermek istemesi üzerine de Alper G., genç kıza yumruk attı. Bu sırada kucağında kuzeni bulunan A.B., araya girmek istedi. Ortalık bir anda karışırken Alper G., A.B. ve kucağındaki  1,5 yaşındaki G.K.'ye de yumruk attı. Alper G. ve Pınar G.'nin yanında bulunan birisi kadın 2 kişi daha kavgaya karıştı. Araya giren bilet görevlileri ve çevredekiler, tarafları ayırdı.Ankara'da at binme sırasında kavga

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kavga, parktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga sırasında A.B.'nin kucağında bulunan 1,5 yaşındaki yeğeninin aldığı darbe de görüntüde yer aldı. A.B.'nin, aldığı darbenin ardından yeğenini yere bırakıp, yanına gelen küçük bir yakınına verdiği görüldü. Polis, kavgaya karışan Alper G., Pınar G. ve yanlarındaki iki kişiyi polis merkezine götürürken, vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri oluşan iki kardeş ve yeğenleri, aileleri tarafından hastaneye götürüldü.

At binme sırası kavgasında bebeğe de yumruk iddiası

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Darp raporu aldıktan sonra da polis merkezine giderek şikayetçi oldular. Alper G. ve yakınları da kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'da at binme sırasında kavga

Ankara'da at binme sırasında kavga

Ankara'da at binme sırasında kavga

Ankara'da at binme sırasında kavga

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