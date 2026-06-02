Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral transferini bitirdi!

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Benfica'dan Sidny Cabral ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

A Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ın transferini bitirdi.

Kulüpler arasında yazışmalar tamamlandı.

CABRAL'IN GELECEĞİ SAAT NETLEŞTİ

Bordo-mavili ekibin yeni oyuncusu Cabral, yarın saat 13.00 civarında İstanbul’a gelecek.

Trabzonspor, bu transfer için Benfica'ya 6 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.

Bordo-mavililerde Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İMZA

Trabzonspor, Dünya Kupası'na gitmeden önce Cabral'ı Türkiye'ye getirerek resmi imza attırmak istiyor.

Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.