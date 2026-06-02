Beyoğlu'nda turisti dolandıran taksi şoförü tutuklandı

İstanbul’da uzun süredir tartışma konusu olan taksi sorunu, yabancı yolculara yönelik iddia edilen fırsatçılık vakalarıyla yeniden gündeme geldi.

Vatandaşlar taksi bulmakta zorlanırken, turistlerin hedef alındığı olaylara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez olayın merkezinde ABD’li yayıncı Auger yer aldı.

300 LİRALIK YOL İÇİN 50 EURO TALEP ETTİ

İddiaya göre ABD’li yayıncı İstanbul’da bir taksiye binerek gitmek istediği noktaya doğru yola çıktı. Ancak taksi şoförü, yaklaşık 300 TL tutması beklenen mesafe için 50 euro (yaklaşık 2 bin 677 TL) talep etti.

Yolcunun bu teklifi kabul etmesiyle başlayan süreç, ödeme aşamasında daha da tartışmalı bir hale geldi.

KARTTAN 7 BİN LİRADAN FAZLA PARA ÇEKİLDİ

Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen yolcu, POS cihazı üzerinden işlem gerçekleştirdiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı.

İddiaya göre taksi sürücüsü, karttan 7 bin 282 TL çekerek yolcuyu mağdur etti. Yaşanan anlar, ABD’li yayıncı tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda taksi sürücüsünün kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüpheli H.A.’ya çeşitli trafik ihlallerinden dolayı idari para cezası uygulandığı, ayrıca sürücü kartının iptal edilerek aracın trafikten menedildiği bildirildi.

ADLİ SÜREÇTE TUTUKLAMA KARARI

Olayın “dolandırıcılık” boyutuyla adliyeye taşınmasının ardından H.A. hakkında işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÜKLÜ PARA CEZASI VE İDARİ YAPTIRIMLAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından şoföre, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda “taksimetre kullanmamak”, “yer işaretlerine uymamak” ve “emniyet kemeri takmamak” gerekçeleriyle toplam 141 bin 500 lira ceza kesildi.

Ayrıca sürücünün taksi sürücü kartı iptal edilirken, kullandığı aracın da trafikten menedildiği bildirildi.

“DOLANDIRICILIK” SUÇUNDAN TUTUKLAMA KARARI

Olayın adli boyutunda ise “dolandırıcılık” suçlamasıyla işlem yapılan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.